Affondo di Mosca contro l'Italia. "L'inverno sarà lungo, gli italiani soffriranno. Le sanzioni di Ue e Usa portano Roma al suicidio economico: le imprese saranno distrutte dai 'fratelli' d'Oltreoceano che pagano l'elettricità 7 volte meno", afferma il portavoce di Lavrov. Arriva il price cap Ue: tetto al prezzo del gas solo sulla Russia o anche sugli altri paesi produttori. Ufficiale il piano dell'Italia per contenere i consumi in inverno: 1 grado in meno e tempo ridotto d'accensione per le caldaie. Potente esplosione nella città di Energodar, nella regione di Zaporizhzhia, dove si trova la centrale nucleare più grande d'Europa. L'Aiea chiede di fermare i bombardamenti sull'impianto e nei suoi dintorni e di stabilire "una zona di sicurezza". Sempre la missione Aiea ha osservato danni in diverse zone e tra questi alcuni "vicino agli edifici del reattore".

