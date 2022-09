Zelensky: "Oltre 100 navi sono partite per Asia, Africa, Ue"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che 102 navi hanno già lasciato l'Ucraina per l'Asia, l'Africa e l'Europa attraverso il "corridoio del grano". Lo ha annunciato nel suo consueto videomessaggio serale., riferisce Unian. "Continua l'iniziativa per l'esportazione del grano, uno strumento importante per la nostra economia e per tutti i partner del nostro Stato - ha detto -. Il cibo ucraino è stato esportato in tre continenti. In Africa, in Asia e in Europa. In dettaglio, 54 navi sono già partite per l'Asia, 16 navi per l'Africa e 32 in Europa", ha affermato.