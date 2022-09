Ferito il reporter italiano Sorbi a Kherson, 'sto bene'

Interrogato sull'accaduto, lo stesso Sorbi parla poi di una "mina". "Sto bene e sono al sicuro, ma purtroppo le difficoltà di comunicazione in Ucraina mi hanno impedito di essere online come al solito. Probabilmente sarà così ancora per qualche giorno, ma l'importante è non avere problemi", ha assicurato su Facebook il cronista 43enne, di cui non si avevano più notizie dal 31 agosto. La Farnesina ha fatto sapere di essere "in contatto costante con il giornalista coinvolto nell'incidente: è curato, abbiamo notizie positive sullo stato di salute, ha poca copertura per comunicare ma dispone di un contatto libero. Stiamo lavorando per farlo rientrare, in sicurezza, in Italia appena possibile". Per Mosca è stata "una provocazione dell'intelligence ucraina per accusare la Russia".