Utilizzato per la prima volta in Iraq contro al Qaeda nel 2007, ha un'autonomia di 40,5 chilometri. La Difesa Usa spenderà 92 milioni di dollari in fondi supplementari per l'acquisto di munizioni sostitutive di quelle trasferite a Kiev

Il Pentagono ha inviato all'Ucraina il suo proiettile di artiglieria a più alta precisione, l'Excalibur a guida Gps, secondo documenti di bilancio che confermano l'aggiunta non annunciata all'arsenale per combattere l'invasione russa. A renderlo noto è stata Bloomberg citata dai media ucraini. Finora i funzionari non hanno risposto sull'invio di Excalibur, nonostante i rapporti che pianificano la pianificazione dei rifornimenti e l'uso già in atto dell'esercito di Kiev.

L'Excalibur è un'arma a guida satellitare che può colpire entro due metri dal suo bersaglio ed è stata usata per la prima volta in Iraq nel 2007 nell'uccisione del leader di al Qaeda Abu Jurah e dei suoi collaboratori. Utilizzato negli obici da 155 millimetri, l'artiglieria da campo dell'esercito, il proiettile è stato sviluppato in collaborazione da Raytheon Missiles and Defense e Bae Systems Bofor . L'Excalibur consente quindi ai comandanti di concentrarsi sui bersagli in modo più preciso. Ha un'autonomia di 40,5 chilometri, secondo i documenti. Il Dipartimento della Difesa spenderà 92 milioni di dollari in fondi supplementari approvati dal Congresso "per l'acquisto di munizioni M982 Excalibur sostitutive di quelle trasferite in Ucraina a sostegno dello sforzo internazionale per contrastare l'aggressione russa", secondo un documento di bilancio del mese scorso che non era stato precedentemente divulgato.