Ucraina, il nuovo premier britannico Rishi Sunak in visita a Kiev

Il nuovo primo ministro britannico Rishi Sunak è arrivato a Kiev, compiendo così la sua prima visita in Ucraina da quando ha assunto l'incarico. L’annuncio è arrivato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha pubblicato sui social un video in cui si vede l'incontro con l’inquilino del numero 10 di Downing Street: "Sin dai primi giorni di guerra, l'Ucraina e il Regno Unito sono stati gli alleati più forti”, ha scritto Zelensky (GUERRA IN UCRAINA: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ).

“Sunak a Kiev per confermare continuo sostegno a Ucraina”

Downing Street ha fatto sapere che Rishi Sunak è in visita oggi a Kiev per confermare il "continuo sostegno del Regno Unito" all'Ucraina nel suo conflitto con la Russia. "Il primo ministro è oggi in Ucraina per la sua prima visita a Kiev per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky e confermare il continuo sostegno del Regno Unito", si legge nella nota rilasciata dal governo inglese.