Ucraina, il reportage di Sky News dopo la liberazione di Kherson

L'inviato Alex Rossi e il suo team sono stati i primi giornalisti a raggiungere il centro della città da quando è stata riconquistata. In strada le persone festeggiano e sventolano bandiere ucraine

L'Ucraina festeggia la liberazione di Kherson: le truppe di Kiev hanno riconquistato la città nel Sud del Paese, dopo il ritiro delle truppe russe che si sono riposizionate in un'altra zona della regione occupata. L'inviato di Sky News, Alex Rossi, e il suo team, sono stati i primi giornalisti stranieri a raggiungere il centro di Kherson da quando la città è stata riconquistata dalle forze ucraine, come viene mostrato nel loro reportage (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL CONFLITTO IN DIRETTA).