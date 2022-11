Il filosofo russo Dugin attacca Putin per la disfatta di Kherson

“In autocrazia si danno al sovrano pieni poteri in caso di successo, ma anche totale responsabilità in caso di fallimento”, ha scritto in un post su Telegram, poi cancellato. Se il sovrano non salva il popolo, “il suo destino è quello del Re della pioggia”, ha scritto l’ideologo del nazionalismo citando un saggio dell'antropologo e storico delle religioni scozzese James Frazer

Il filosofo russo Alexander Dugin (CHI È - L'ATTENTATO ALLA FIGLIA) ha attaccato Vladimir Putin dopo la ritirata delle truppe di Mosca dalla città di Kherson, capitale di uno dei quattro territori ucraini che la Russia aveva annesso unilateralmente a sé dopo i referendum dello scorso settembre (IL REPORTAGE DI SKY NEWS DOPO LA LIBERAZIONE). “Una città russa, capitale di una regione, si è arresa, è stata consegnata e ora i russi piangono e soffrono”, ha scritto Dugin – considerato ideologo del nazionalismo russo - in un lungo post su Telegram, poi eliminato. In un’autocrazia, ha continuato il filosofo, si dà “al sovrano pienezza assoluta dei poteri per salvarci tutti": quindi "pieni poteri in caso di successo”, ma anche “totalità delle responsabilità in caso di fallimento". Dugin ha precisato che le sue parole non erano rivolte a Surovikin, capo delle operazioni militari in Ucraina. "Il colpo non è diretto a lui. È un colpo per voi-sapete-chi", ha aggiunto (GUERRA IN UCRAINA: GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE DI SKY TG24)