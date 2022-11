9/13 ©Ansa

Anche Duda parla ormai di uno “sfortunato incidente”. Zelensky tira dritto per la sua strada: "Non ho dubbi che non fosse il nostro razzo". Gli Stati Uniti “non hanno raccolto nessuna prova che "contraddica la valutazione preliminare del presidente Duda secondo cui il missile esploso in Polonia era ucraino", dichiara la portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson