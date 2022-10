Attacco ponte Crimea, 8 arresti in Russia: coinvolta intelligence Kiev

Mondo

Perché la Nato potrebbe attivare l'art.5 in caso di "attacco ibrido"

Un'alta fonte diplomatica dell'Alleanza ha fatto sapere che la clausola di difesa collettiva dei Paesi membri potrebbe essere considerata anche in caso di 'guerra ibrida'. Si tratta di attacchi non convenzionali, come episodi di 'guerra cibernetica' oppure 'danneggiamento delle infrastrutture critiche'. Si alza intanto l'allerta per la protezione di gasdotti e oleodotti. Von der Leyen: 'Sono diventati obiettivi strategici'

All’interno della Nato si torna a parlare della clausola di difesa collettiva di cui all’articolo 5 del Trattato istitutivo dell’Alleanza. Si tratta della norma per cui “le Parti convengono che un attacco armato contro uno o più di loro in Europa o Nord America sarà considerato un attacco contro tutte le parti". L’articolo, ha fatto sapere un’alta fonte diplomatica Nato, potrebbe essere attivato infatti anche in caso di "un attacco ibrido particolarmente grave", come ad esempio un episodio di "guerra cibernetica" o danneggiamento delle infrastrutture critiche

Il tema della guerra ibrida si sta facendo sempre più strada tra ambienti Nato. Si tratta essenzialmente di manovre messe in campo da un soggetto statale che, oltre ad attacchi convenzionali nei confronti di un Paese, decide di ricorrere a metodi non convenzionali che indeboliscono anche altri Stati. Utilizzando, ad esempio, la sua influenza attraverso attacchi cibernetici o andando a colpire infrastrutture strategiche, come ha precisato la fonte Nato