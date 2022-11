Peskov: "Solo Usa possono spingere Kiev verso negoziati con Russia"

Washington è "in grado di esercitare un'influenza su Kiev" ammorbidendone la posizione sul tema delle trattative, dice il portavoce del Cremlino. "I civili soffrono perché Kiev non vuole negoziare", aggiunge Peskov, che sull'uso del nucleare è netto: "Nessuno in Russia ne parla"

La Casa Bianca è "in grado di esercitare un'influenza su Kiev, rendendola più flessibile, se lo desidera". Con queste parole il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov parla del rifiuto dell'Ucraina a negoziare. La Russia è aperta a negoziati con l'Ucraina, dice Peskov, e Kiev ne è a conoscenza: "Qualsiasi negoziato deve porsi degli obiettivi e i nostri sono ben noti. Tali obiettivi possono essere raggiunti con una operazione militare speciale o con negoziati e la Russia è aperta e entrambe le possibilità", ha aggiunto. Ma i negoziati, soprattutto nella fase attuale, non possono essere pubblici, come invece ha proposto il Presidente dell'Ucraina, Volodymir Zelensk. Poi Peskov attacca: "Una cosa è chiara: la parte ucraina non vuole alcun negoziato. L'operazione militare speciale continua e i suoi obiettivi devono essere raggiunti". Uno scambio indiretto con lo stesso Zelensky, che aveva sottolineato poche ore fa come la "vera pace" può essere raggiunta solo facendo pressioni ulteriori su Mosca (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).