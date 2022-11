Il piumino e la felpa di Zelensky sold out per troppe richieste

Gli abiti militari sono dell’azienda ucraina M-Tac, che ha finito le scorte per la troppa domanda. Moltissime richieste di anonimi acquirenti, che vogliono vestirsi come il leader di Kiev

L’abbigliamento tattico di Volodymyr Zelensky ha fatto il tutto esaurito. Prima il maglione in pile poi il piumino color verde militare indossati dal presidente durante la guerra in Ucraina sono molto richiesti in tutto il mondo e milioni di persone vogliono indossarli nella vita di tutti i giorni. Tanto è vero che l’azienda che li produce, l’ ucraina M-Tac, ha finito le scorte di magazzino. “Forse riprenderemo a produrli dopo la vittoria” dice Taras Rudnytskyi, responsabile della ditta. Le persone comprano i capi del leader di Kiev perché "esalta il loro spirito guerriero” dicono i venditori ufficiali che aggiungono: “vogliono imitare il presidente come fanno con una rockstar”.