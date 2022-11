Missili Polonia, Biden: "Accuse Zelensky a Russia? Prove dicono altro"

Così, di ritorno alla Casa Bianca dal G20 di Bali, il presidente americano ha risposto alle dichiarazioni del presidente ucraino, per il quale certamente non era ucraino il missile responsabile della morte di due persone in Polonia

