L'accordo firmato da Russia e Ucraina sul grano bloccato nei porti rappresenta motivo di sollievo per tutti quei Paesi fortemente dipendenti dalla cruciale materia prima e già in forte sofferenza per le mancate consegne, in particolare per il prezzo del pane alle stelle

GUARDA IL VIDEO: Zelensky: oggi o domani partirà prima nave con grano ucraino