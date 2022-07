Guerra in Ucraina, il legno aumenta del 230%

Il conflitto tra Mosca e Kiev ha fatto schizzare il prezzo del legno di oltre il 200% e questo è un grosso problema soprattutto per la filiera degli imballaggi, indispensabili in tutti i settori industriali. I pallet sono introvabili e il loro costo è triplicato

La filiera industriale, di qualunque settore, non può prescindere dagli imballaggi. La guerra in Ucraina ha aggravato la situazione dle reperimento del legname destinato alla realizzazione dei pallet, mettendo in ginocchio di fatto le industrie che non sanno come trasportare le merci.

"Il legno ha raggiunto picchi anche del 200-230% di aumento. Un incremento di costo del legname" spiega Claudio Feltrin Presidente di Federlegno Arredo "che è da ricercare più lontano rispetto al conflitto in Ucraina, almeno sei mesi prima. Tutti si aspettavano che questa fiammata dei pressi di potesse fermare nei primi sei mesi del 2022, invece la guerra appunto ha fatto sì che queste speranze venissero disattese".

Il conflitto Russia Ucraina ha portato gravi criticità per la filiera nazionale, essendo il bacino Russia, Bielorussia e Ucraina, un importante fonte di approvvigionamento di legname e prodotti derivati per l’industria italiana. L’attuale situazione di guerra insomam crea una carenza di materiale legnoso, normalmente importato dalle nostre aziende che ha un valore tra i 170 ed i 180 milioni di €/anno.

La carenza del legno è poi diversificata: la mancanza di segati di conifera ammonterà a cica 200.000 m3 utilizzato soprattutto nella realizzazione di imballaggi e per carpenteria. Mancano poi, Abete (50.000 m3) e Pino (150.000 m3che incidono anche su alcuni produttori di arredi. La situazione attuale causa una notevole criticità per le aziende di prima trasformazione del legno, soprattutto per i settori dell’imballaggio, della carpenteria e del pannello compensato.

"Il conflitto" racconta Livia Monari, consigliere di Assoimballaggi e titolare di Monari Legno, "ha fatto scattare nei nostri fornitori non ucraini, un aumento immediato del prezzo del legname, ed eravamo già molto sopra la media del costo standard".

Facendo due conti un pallet che l’anno scorso si pagava mediamente 8 euro, ora ne costa 24. E soprattutto è introvabile. Una criticità trasversale alle varie industrie che al momento non ha soluzione.