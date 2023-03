Golfo di Oman, Russia, Cina e Iran, esercitazioni militari congiunte

Mondo

Viaggio a Mosca per il capo della diplomazia del Partito comunista cinese, Wang Yi, che ha incontrato il ministro degli Esteri russo e il presidente. Ci sono “coesione e l'intenzione di difendere gli interessi reciproci nel rispetto della legge internazionale e del ruolo centrale delle Nazioni Unite”, dice Lavrov. 'Le relazioni tra la Russia e la Cina non sono dirette contro Paesi terzi, ma non cedono nemmeno alle pressioni di questi ultimi', sottolinea Wang Yi nell'incontro con Putin