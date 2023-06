Estonia e Polonia: "Nato prepari road map per l'adesione dell'Ucraina"

"L'Ucraina condiziona qualsiasi ulteriore tema su cui ci si voglia concentrare. Per questo, al vertice Nato di luglio sarà importante inviare un segnale sulla nostra comune volontà di dare il benvenuto all'Ucraina nell'Alleanza, sulla esistenza di un percorso per l'adesione dell'Ucraina alla Nato". Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna, al termine del bilaterale, tenutosi a Varsavia, con il suo omologo polacco Zbigniew Rau. Il capo della diplomazia estone ha inoltre sottolineato la necessità di garantire la Russia alla giustizia per il crimine di aggressione e del bisogno di sviluppare degli strumenti legali per utilizzare i fondi russi congelati per la ricostruzione dell'Ucraina. Simili sono stati i toni con cui il ministro degli Esteri polacco ha parlato della necessità di integrare l'Ucraina nel mondo euro-atlantico. "Vogliamo che l'Ucraina avvii i negoziati di adesione con l'Ue non appena i progressi delle riforme intraprese in questo paese lo consentiranno", ha detto Rau. "Sostenere l'adesione di Kiev all'Ue è nel nostro interesse strategico nazionale. Riteniamo che questa sia una delle condizioni chiave per costruire stabilità". Il politico polacco ha inoltre sottolineato come il conflitto abbia agito da catalizzatore per il rafforzamento della collaborazione regionale. "Di fronte alla guerra in corso vicino a casa nostra - ha affermato Rau - la necessità di mantenere l'unità e la solidarietà, nonché uno stretto coordinamento delle azioni, è più importante che mai. La situazione della sicurezza nella nostra regione rimane molto instabile, nonostante le pesanti perdite al fronte e i gravi effetti delle sanzioni economiche".