Nel filmato Valerii Zaluzhnyi, a capo della controffensiva ucraina, si trova in un centro di comando mentre esamina le mappe e discute delle operazioni con altri alti ufficiali militari, ma a "rubare la scena" è stato Din Grogu, personaggio dell'universo di Star Wars comparso per la prima volta nella serie televisiva The Mandalorian ascolta articolo Condividi

Il generale Valerii Zaluzhnyi, dal 27 luglio 2021 comandante in capo delle forze armate ucraine (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA), è stato immortalato in un video pubblicato sui social mentre visita per la prima volta le posizioni in prima linea. Nel filmato Zaluzhnyi, a capo della controffensiva ucraina, si trova in un centro di comando mentre esamina le mappe e discute delle operazioni con altri alti ufficiali militari, ma a "rubare la scena" è stato un particolare dell'abbigliamento del generale: sulla sua divisa c'è una toppa che raffigura Baby Yoda, Din Grogu, personaggio dell'universo di Star Wars comparso per la prima volta nella serie televisiva The Mandalorian.

Il video

Secondo quanto riferisce l'agenzia Reuters, l'esercito ucraino potrebbe aver rilasciato il video per smentire i rumors provenienti dalla Russia sulla morte di Zaluzhnyi, diffusi sfruttando il fatto che il generale ha passato spesso lunghi periodi senza apparire in pubblico, circostanza che Kyiv sostiene sia necessaria per mantenere la sua sicurezza. Il dettaglio della toppa però non è sfuggito agli utenti che hanno visto il video, i quali si sono interrogati sul perché della comparizione di Baby Yoda. Forse era un modo per rendere più "leggera" la figura di Zaluzhnyi o per lanciare un messaggio? Interrogato da Reuters, un assistente del generale non ha risposto alla richiesta di un commento. Nel post che accompagna il video è stato scritto che "nonostante la feroce resistenza degli occupanti, i nostri soldati stanno facendo tutto il possibile per liberare il territorio ucraino. L'operazione continua come previsto". leggi anche Guerra Ucraina, in Russia la Duma approva l'arruolamento dei detenuti

L'app con la voce di Luke Skywalker Non è la prima volta che l'universo Star Wars "entra" nella guerra in Ucraina. L’app Air Alert ha infatti deciso a fine marzo di usare la voce dello Jedi più famoso dell'universo, Luke Skywalker, per avvisare gli ucraini degli attacchi russi. L’attore che ha interpretato Skywalker, Mark Hamill, ha prestato la voce per lanciare cinque tipi di allarmi “attacco missilistico, bombardamento di artiglieria, combattimenti di strada, radiazioni e minaccia chimica". Ma non solo: ha aggiunto anche alcune delle sue citazioni iconiche. Passato il pericolo, quindi, non sarà strano per gli ucraini sentire un “Che la forza sia con te”. leggi anche Ucraina, Biden: reale minaccia Putin su uso armi nucleari tattiche