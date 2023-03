La voce di Luke Skywalker avviserà gli ucraini di attacchi aerei russi

In guerra con Luke Skywalker di Star Wars. L’app Air Alert ha deciso di usare la voce dello Jedi più famoso dell'universo per avvisare gli ucraini degli attacchi russi. Così, come riporta Fanpage, l’attore che ha interpretato Skywalker, Mark Hamill, ha prestato la voce per lanciare cinque tipi di allarmi “attacco missilistico, bombardamento di artiglieria, combattimenti di strada, radiazioni e minaccia chimica". Ma non solo: ha aggiunto anche alcune delle sue citazioni iconiche. Passato il pericolo, quindi, non sarà strano per gli ucraini sentire un “Che la forza sia con te”. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)