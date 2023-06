Putin chiede minuto silenzio per Berlusconi durante Forum economico

Politica

Berlusconi e Putin: la storia di un rapporto lungo più di 20 anni

Già dai primi incontri istituzionali - in occasione del G8 di Genova e della firma del trattato di Pratica di Mare - il Cavaliere e il presidente russo avevano stretto un sodalizio personale che si è poi rivelato duraturo. Dalle vacanze insieme in Sardegna, alle feste a San Pietroburgo, dai viaggi a Sochi alle bottiglie di vodka e Lambrusco scambiate per i rispettivi compleanni: la fotostoria di un'amicizia, tra alti e bassi

Silvio Berlusconi e Vladimir Putin si sono piaciuti subito, dal primo incontro tra i due nel 2001, quando il Cavaliere – ai tempi premier– accoglieva in Italia il presidente russo per il G8 di Genova. Un rapporto lungo più di 20 anni, durante i quali i due si sono scambiati regali, hanno trascorso vacanze e compleanni insieme, tra la Costa Smeralda e la dacia di Sochi. E dopo la morte di Berlusconi, il 12 giugno 2023, Putin l'ha voluto ricordare chiedendo un minuto di silenzio in sua memoria al successivo Forum economico internazionale di San Pietroburgo

Tutto è nato quando Berlusconi tentò la mediazione tra Putin e l’ex presidente statunitense George W. Bush, proprio al G8 di Genova. Solo un anno dopo i tre erano di nuovo insieme. Nato e Russia firmavano in Italia il trattato di Pratica di Mare. Un momento che Berlusconi definirà uno dei suoi successi più grandi nello scenario internazionale. Il coinvolgimento del Cavaliere nella firma dell’accordo di collaborazione per la pace ancora oggi viene definito negli ambienti di centrodestra come un passo fondamentale verso “la fine della Guerra fredda”