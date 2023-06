Morte Berlusconi, Putin: “Per me Silvio è stato un vero amico”

Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un messaggio di condoglianze per la scomparsa di Berlusconi, ricordandolo come "una persona cara, un vero amico" e come "costante e principale sostenitore del rafforzamento di rapporti amichevoli tra Italia e Russia"

Il presidente russo Putin ha inviato un telegramma di condoglianze per la morte di Silvio Berlusconi, ricordandolo come "un vero amico". Ne ammiravo sinceramente la saggezza e la capacità di prendere decisioni lungimiranti", si legge nel testo del messaggio diffuso dal Cremlino. "Sarà ricordato in Russia come costante e principale sostenitore del rafforzamento di rapporti amichevoli tra i nostri Paesi", ha proseguito Putin. (SEGUI TUTTE LE NOTIZIE IN DIRETTA SULLA MORTE DI SILVIO BERLUSCONI)