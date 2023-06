Guerra Ucraina, la foto simbolo: anziano veglia cadavere nipote uccisa

Lo scatto

“Una foto difficile da guardare” scrive su twitter Mykhailo Podolyak, uno dei consiglieri del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha rilanciato e commentato lo scatto: “Ma è necessario. E di nuovo. E ancora, e ancora”. L’uomo, secondo quanto raccontano alcuni testimoni oculari, è rimasto accovacciato sul corpo della nipote finchè uno dei suoi vicini non gli ha portato una sedia. Non si allontana. Non riescie a capire. Respira a fatica. Podolyak aggiunge che la bimba ha perso la vita nel “19° attacco terroristico russo nella capitale ucraina dall’inizio di maggio. Questa non è una guerra per il territorio o per interessi geopolitici. Questa è una guerra tra le forze del bene e del male assoluto, dove la linea di demarcazione tra i due mondi è al confine con l’Ucraina. È tutto molto chiaro. Tutto è registrato in questa foto raccapricciante“. E ancora: “Il bene deve prevalere altrimenti, il mondo moderno, con tutti i suoi valori umanistici, giacerà sotto i riflettori, e accanto ci sarà una sedia vuota di un futuro perduto”.