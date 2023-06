Attacchi nella notte sulla capitale ucraina, ci sono almeno tre vittime tra cui due bambini. Il Cremlino giudica "preoccupante" la situazione dei civili nelle regioni russe confinanti con l'Ucraina bombardate dalle forze di Kiev e assicura che "misure" di contrasto verranno adottate. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov, lamentando che non c'è stata "nemmeno una parola di condanna dall'Occidente" a proposito degli attacchi in queste aree.

Gli attacchi terroristici con i droni su Mosca rappresenterebbero una risposta ucraina ad un attacco russo su Kiev in cui domenica è stato colpito un "centro decisionale". È la versione del Cremlino, che viene smentita da Kiev: "Siamo lieti per gli attacchi su Mosca ma non c'entriamo nulla" ( COSA E' SUCCESSO TRA MOSCA E KIEV ).

L'Ucraina e i suoi alleati stanno pianificando un vertice dei leader globali senza la Russia per luglio, con l'obiettivo di rafforzare il sostegno alla "formula di pace" avanzata da Kiev. I funzionari europei stanno lavorando con Kiev per ridisegnare il piano di pace in 10 punti dell'Ucraina in modo che risulti più accettabile a India, Brasile, Arabia Saudita e Cina.