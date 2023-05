5/8 ©Ansa

LE PAROLE DI MEDVEDEV – “Coloro che hanno attuato l'incursione nella regione russa di Belgorod dall'Ucraina sono farabutti che non devono essere fatti prigionieri ma distrutti come sorci". Sono state queste le parole dell’ex presidente russo Dimitri Medvedev in merito a quanto successo a Belgorod

Medvedev: "Armi distruttive e F-16 avvicinano apocalisse nucleare"