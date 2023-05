Ucraina, Mosca annuncia presa di Bakhmut ma Kiev nega: cosa resta della città e cosa si sa

C'è incertezza sulle sorti della città, che da mesi è la sede di una delle più complesse battaglie dall'inizio dell'invasione di Mosca ai danni dell'Ucraina. Il capo della Wagner Prigozhin ne ha annunciato la caduta in mano russa nelle scorse ore, ma la smentita non si è fatta attendere. Zelensky al G7 ha commentato: "Per oggi Bakhmut è solo nei nostri cuori, dovete capire che non c'è nulla". Proseguono intanto i combattimenti.