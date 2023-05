Guerra Ucraina, filorussi tracciano gigantesca Z virtuale sul Mar Nero

L'intelligence britannica ha segnalato che sono stati falsificati i dati dell''Ais, sistema che viene utilizzato per tracciare le imbarcazioni commerciali. Nel rapporto pubblicato su Twitter, a conferma che l'immagine è un falso, viene sottolineato che le tracce che compongono l'immagine del simbolo pro-Russia suggeriscono una velocità delle navi fino a 188 km/h, impossibile per quel tipo di trasporti

Il ministero della Difesa del Regno Unito, nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence, ha informato che la scorsa settimana i dati del Sistema di identificazione automatica (Ais) delle navi commerciali sono stati falsificati a distanza per creare l'immagine del simbolo pro-guerra russo 'Z' sul Mar Nero, visibile sul software di tracciamento open source. L'Ais viene utilizzato per tracciare le imbarcazioni anche per garantirne la sicurezza (GUERRA IN UCRAINA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).