Nuovi raid ieri contro la regione russa di Belgorod, con partigiani russi anti-Putin che rivendicano gli attacchi e postano foto di mezzi militari bruciati. Kiev promette sabotaggi in altre tre regioni di confine. Gli Usa indagano per accertare se apparecchiature americane siano state usate dai partigiani russi. Nella notte esplosioni a Kiev e in altri quattro oblast dell'Ucraina, con l'allarme antiaereo scattato in diverse regioni