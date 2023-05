Almeno quattro esplosioni sono state udite stanotte nell'oblast ucraino sudorientale di Dnepropetrovsk e in particolare nella capitale regionale Dnipro, secondo funzionari ucraini. L'allarme antiaereo è stato attivato in queste ore nella regione e in altri 10 oblast ucraini, compreso quello di Kiev. Vladimir Putin è l'obiettivo primario di Kiev "per la sua detenzione e consegna all'Aia". Lo precisa Andrii Yusov, un rappresentante della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, citato da Ukrinform. Intanto "il gruppo di combattenti della Wagner ha iniziato a ritirarsi da Bakhmut": lo ha scritto su Telegram il capo Prigozhin postando un video con saluti e strette di mano tra lui e i militari a volto coperto. Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha fatto sapere che "armi nucleari russe non strategiche sono in fase di dispiegamento in Bielorussia: Mosca e Minsk sono state costrette a prendere misure nella sfera militare-nucleare in risposta alle attività della Nato in quest'area".