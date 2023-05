Zelensky: “Morti e diversi feriti in attacco a clinica Dnipro”. VIDEO

Lo ha confermato il leader ucraino, in un messaggio sui social. "Dobbiamo sconfiggere questi inumani irrevocabilmente e il prima possibile. Perché il nostro tempo è la nostra gente. E la nostra gente è la cosa più preziosa in Ucraina", ha scritto, riferendosi ai terroristi russi

"Già 23 feriti a Dnipro". Lo ha riferito il governatore di Dnipropetrovsk Serhiy Lysak su Telegram, sottolineando che "21 sono in ospedale, tre di loro sono gravi. Un uomo di 69 anni è morto. Era solo di passaggio quando un razzo dei terroristi russi ha colpito la città. I soccorritori sono riusciti a contenere l'incendio nella struttura medica", ha spiegato. I media ucraini parlano, però, di due morti in tutto.

Una serie di missili russi su una clinica di Dnipro ha causato almeno due morti e diversi feriti. La conferma è arrivata dal presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky , su Telegram. "I terroristi russi confermano ancora una volta il loro status di combattenti contro tutto ciò che è umano e onesto. Un attacco missilistico contro una clinica nella città di Dnipro. A partire da ora, ci sono dei morti e diverse persone sono rimaste ferite. Le conseguenze dei bombardamenti vengono eliminate e le vittime vengono soccorse. Tutti i servizi necessari sono coinvolti". Questa la testimonianza del leader ucraino, accompagnata anche da un video delle conseguenze dell'attacco. "Dobbiamo sconfiggere questi inumani irrevocabilmente e il prima possibile. Perché il nostro tempo è la nostra gente. E la nostra gente è la cosa più preziosa in Ucraina ", ha scritto. Tra i feriti, ha spiegato ancora Kiev, ci sono anche due bambini. "Due edifici erano occupati. In totale, l'incendio ha coperto 500 metri quadrati. I soccorritori stanno spegnendo gli incendi".

Zelensky: “Ospedale non è obiettivo militare, fermare il terrore russo”

''Solo uno stato malvagio può combattere contro le cliniche. Non ci può essere alcun obiettivo militare in questo'' tipo di attacco. Questo invece, su Twitter, il messaggio di condanna dello stesso Zelensky secondo cui ''la Russia ha scelto la via del male e non abbandonerà questa strada da sola. Dobbiamo sconfiggere il terrore e lo faremo. L'Ucraina e l'intero mondo libero insieme. Grazie a tutti coloro che nel mondo ci aiutano!''.