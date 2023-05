G7 Hiroshima, attesa per l'arrivo domenica di Zelensky

Dopo l'annuncio del premier nipponico Kishida della sua presenza solo in videoconferenza, è rimbalzata in queste ore la notizia dell'arrivo di persona previsto per domenica di Volodymyr Zelensky al G7 in programma ad Hiroshima. Questo è il primo viaggio del presidente ucraino in Asia dallo scoppio della guerra con la Russia lo scorso febbraio. ( COSA È IL G7 E QUALI SONO I PAESI MEMBRI ) ( LO SPECIALE SULLA GUERRA IN UCRAINA )

I temi sul tavolo

L'arrivo del presidente ucraino in Giappone al vertice del G7 è previsto quindi per domenica, a bordo di un aereo militare statunitense subito dopo la sosta prevista per presenziare al meeting della Lega Araba in Arabia Saudita. I grandi del mondo, all'interno del summit, in programma da quest'oggi fino al 21 maggio, parleranno ovviamente del conflitto in Ucraina iniziato ormai lo scorso febbraio, valutando ulteriori sanzioni e controlli sulle esportazioni nei confronti della Russia. La presenza fisica di Zelensky sembra anche indirizzata a un confronto diretto con altri leader mondiali, tra cui il premier indiano Modi e il presidente brasiliano Lula, che fino a questo momento non hanno espresso posizioni ostili nei confronti di Mosca.