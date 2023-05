G7 in Giappone, l'arrivo dei leader da Meloni a Biden. FOTO

8/10 ©Getty

Accompagnato dalla moglie Britta Ernst, anche il cancelliere federale della Germania Olaf Scholz è arrivato a Hiroshima. Ieri il leader era a Reykjavik per il Consiglio d'Europa e ha parlato della guerra in Ucraina, uno dei temi che verrà affrontato anche al G7. Durante la conferenza stampa in Islanda Scholz ha affermato che "la Russia ha perso la democrazia" e che come Consiglio d'Europa noi dovremmo "tenere in piedi i ponti con i rappresentanti di un'altra Russia e di un'altra Bielorussia" per tenere "aperte le prospettive di un futuro democratico e pacifico"

