Console canadese a Shanghai espulso dopo decisione su Zhao Wei

La Cina avverte il Canada di interrompere le "provocazioni irragionevoli" o reagirà con "determinazione e forza". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, nel primo commento dopo la decisione di Pechino di espellere la console canadese a Shanghai Jennifer Lynn Lalonde, che dovrà lasciare la Cina entro il 13 maggio prossimo, in rappresaglia per l'espulsione del diplomatico cinese Zhao Wei, espulso ieri dal Canada, sull'accusa di intimidazioni a un parlamentare canadese critico verso Pechino. "Sulla base di bugie , il governo canadese ha intrapreso azioni sbagliate che danneggiano gravemente i legittimi diritti e interessi del personale diplomatico e consolare cinese. La Cina non lo accetterà mai", ha dichiarato il portavoce. La Cina, ha aggiunto, "è ferma nella sua determinazione a salvaguardare i propri interessi. Esortiamo la parte canadese a cessare immediatamente le provocazioni irragionevoli. Se la parte canadese non ascolta i consigli e agisce in modo sconsiderato, la Cina reagirà con determinazione e forza e il Canada dovra' sopportare tutte le conseguenze che ne deriveranno".