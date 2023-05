1/9 ©Ansa

L'America comincia a tremare nello sprint finale per evitare un "catastrofico default" dall'inizio di giugno, come profetizzato dalla segretaria al tesoro, Janet Yellen, nel caso non si alzi o non si sospenda il tetto al debito. Una data che potrebbe scatenare un vero terremoto e che costerebbe - secondo la Casa Bianca - 8 milioni di posti di lavoro, drastici tagli alla spesa pubblica e perturbazioni finanziarie globali, dato che finora il mondo ha considerato il debito pubblico Usa l'asset sicuro per eccellenza

Usa a rischio default, Biden: "Non è opzione possibile, pronto a innalzare tetto debito"