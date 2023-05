6/9 ©Ansa

I timori per i suoi 80 anni si rafforzano sempre di più nei sondaggi. Nell'ultimo, targato Washington Post-Abc, per il 63% non ha più "l'acutezza mentale" per svolgere il suo ruolo, in aumento rispetto al 43% del 2020 e al 54% di un anno fa. Trump non è molto più giovane - ha 76 anni - eppure la maggior parte degli americani (54%) ritiene che abbia le capacità mentali per essere presidente. E in un nuovo duello con Biden è in vantaggio di 6 punti (44% a 38%)