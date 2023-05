10/11 ©Ansa

La Cina difende ripetutamente come "normale" la cooperazione con Mosca, sottoposta a sanzioni "illegali"dall'Occidente per l'aggressione all'Ucraina. Pechino non ha mai condannato l'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia e ha prodotto un documento in dodici punti per risolvere la "crisi", finora accolto con scetticismo in Occidente

