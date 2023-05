Ucraina, Mosca: intercettati sul Mar Baltico due bombardieri Usa

Mondo

Il tour del presidente ucraino ha prodotto un generale riallineamento degli alleati occidentali dietro la necessità di fornire nuove armi a Kiev: in prima fila la Germania, che manderà diversi mezzi e potrebbe alla fine convincersi a inviare anche gli F16. Dagli Stati Uniti, invece, presto arriveranno gli Abrams, mezzi blindati che però verranno privati della tecnologia più avanzata per evitare che la conoscano anche i russi, nel caso se ne approprino

Il viaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nelle capitali europee e al G7 di Hiroshima, in Giappone, sta portando nuove armi all’Ucraina: diversi Paesi stanno preparando gli aiuti militari richiesti da Kiev , in misura proporzionata alle loro capacità

GLI AIUTI DA BERLINO - La Germania ha varato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina per un valore di 2,7 miliardi di euro , il più ricco fornito dal governo tedesco dall’inizio della guerra. Come ha spiegato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, il pacchetto includerà 20 veicoli da combattimento di fanteria Marder, 30 carri armati Leopard 1 , 15 semoventi antiaerei Gepard , 200 droni tattici da ricognizione, 4 sistemi missilistici antiaerei Iris-T oltre a 200 veicoli corazzati e mezzi logistici e munizioni di artiglieria

I RADAR - Hensoldt ha reso noto che sta fornendo altri sei radar ad alte prestazioni TRML-4D per rafforzare la difesa aerea dell’Ucraina nell’ambito di un ordine del valore di oltre 100 milioni di euro. I radar saranno consegnati nella seconda metà dell’anno dopo l’addestramento degli operatori ucraini. Diversi radar TRML-4D sono già attivi in Ucraina come parte del sistema di difesa aerea IRIS-T SLM