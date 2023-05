Usa Weekly News, Biden al G7: “Libereremo mondo da armi nucleari"

7/16 ©IPA/Fotogramma

Incriminazione (forse) - Potrebbe arrivare in agosto l’eventuale incriminazione di Donald Trump nell’inchiesta sulle sue pressioni per ribaltare il voto in Georgia nelle elezioni del 2020. Lo suggeriscono, secondo il New York Times, le mosse della procuratrice Fani Willis, che ha annunciato con una decisione insolita il lavoro da remoto per la maggior parte del suo staff durante le prime tre settimane di agosto, chiedendo ai giudici del tribunale locale di non programmare processi in quel periodo