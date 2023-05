Il governo valuta l'uscita dalla Via della Seta

Il governo Meloni sembra intenzionato a uscire dall'accordo "Via della Seta", che nel 2022 ha contribuito almeno parzialmente a ragggiungere un import per l'Italia di oltre 57 miliardi di euro dalla Cina. I leader internazionali al recente G7 hanno evidenziato la necessità di diversificare le loro relazioni internazionali, anche se Biden ha sottolineato come non ci si la volontà di rompere i rapporti commerciali con il paese asiatico. Secondo Keyu Jin, professoressa associata alla London Schools of Economics, l’Italia e l’Europa devono scegliere se seguire il volere degli Stati Uniti, di limitare quanto più possibile gli scambi economici con la Cina, o ragionare seguendo i propri interessi, rendendosi indipendenti dalle politiche commerciali americane.

Nella puntata di Sky TG24 Business del 23 maggio 2023 (rivedila qui) ospite anche Simone Capecchi, direttore esecutivo Crif, che ha presentato le difficoltà finanziarie delle famiglie e aziende italiane a fronte dei recenti rialzi di interesse.