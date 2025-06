Incendi in Canada, 31mila evacuati: più di 200 roghi attivi

Oltre 31.000 persone sono state evacuate ieri in tutto il Canada a causa di vasti incendi boschivi che minacciano città e villaggi. Secondo le autorità locali, sono oltre 200 i roghi attivi in tutto il Paese e almeno la metà risulta al momento fuori controllo. Le province più colpite sono Saskatchewan e Manitoba, che hanno entrambe dichiarato lo stato di emergenza per incendi. Finora le fiamme hanno devastato oltre 2,2 milioni di ettari.

Usa: allerta per la qualità dell’aria



Gli effetti degli incendi canadesi si stanno estendendo ben oltre i confini nazionali. Il fumo sprigionato dalle foreste in fiamme, unito a una vasta nube di sabbia in arrivo dal Sahara, sta mettendo a rischio la qualità dell'aria lungo la costa est degli Stati Uniti, dal Maine alla Florida. Ieri, il National Weather Service ha emanato un'allerta per New York e molte aree circostanti tra cui il New Jersey e gran parte del Connecticut, invitando le persone più vulnerabili — in particolare chi soffre di disturbi respiratori — a rimanere al chiuso. Secondo l'agenzia federale per la protezione dell'ambiente, il fumo degli incendi canadesi contiene sostanze inquinanti pericolose sotto forma di particelle sottili in grado di penetrare in profondità nei polmoni e raggiungere il sistema circolatorio. L'esposizione a breve termine può provocare bronchite, peggiorare l'asma e causare altri problemi di salute.



Incendi in Canada, un'emergenza che si ripete ogni anno



In Canada, gli incendi boschivi rappresentano un fenomeno ricorrente tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate. Solo nel 2023, il caldo estremo e la siccità avevano provocato la distruzione di oltre 4.500 ettari, con conseguenze gravi anche sugli Stati Uniti: New York aveva vissuto giorni con il cielo oscurato dal fumo e livelli di inquinamento record.