1/11 ©Ansa

Continua l'emergenza incendi in diversi angoli del mondo. In Canada la British Columbia, la più occidentale delle province canadesi, ha proclamato lo stato d'emergenza mentre altri roghi sono scoppiati in Grecia, nella regione di Alexandroupolis, e a Tenerife in Spagna (nella foto), dove l'emergenza va avanti da giorni

