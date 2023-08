Incendio boschivo, cosa fare in caso di emergenza

1/11 ©Getty

Con l'estate torna a far preoccupare il fenomeno degli incendi boschivi in tutta Italia. Da nord a sud sono diversi i roghi registrati nelle ultime settimane, ecco i consigli per evitarli e cosa fare in caso di emergenza di “Io non rischio”, la campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile

Incendi in Sardegna, centinaia di evacuati. Oggi in Cdm stretta su piromani