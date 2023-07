"In Italia nell'intero 2022 gli incendi hanno prodotto 1 milione e 900 mila tonnellate di CO2, pari a circa 5 milioni di barili di petrolio". Ad affermarlo è il presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, Alessandro Miani, che aggiunge: "Per non parlare delle 2.750 tonnellate di ossidi di azoto e delle 7.500 tonnellate di PM 2.5 emesse nello stesso periodo a causa dei roghi nel nostro Paese"