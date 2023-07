8/10 ©Getty

In difficoltà anche i frutteti con le ciliegie in calo del 60% per l'alluvione che ha colpito la Romagna, la fruit valley italiana, ma anche per le piogge intense in Puglia e Campania. La Coldiretti evidenzia come la caduta della grandine nelle campagne "sia stata la più dannosa in questa fase stagionale per le perdite irreversibili che provoca alle coltivazioni"