Cina, evacuate 47mila persone per il tifone Doksuri. FOTO

Il tifone Doksuri è arrivato in Cina dopo aver colpito nei giorni scorsi altri Paesi della area asiatica, come Taiwan e le Filippine, che ha registrato i maggiori danni. In Cina, sulla sola costa di Fujian, ha causato danni per 478 milioni di yuan, equivalenti ad oltre 60 milioni di euro

