Vietnam, tifone Talim: 30mila evacuazioni e aeroporti chiusi

Si preannuncia come una delle tempeste più violente degli ultimi anni, con venti che soffieranno a quasi 90 km/h. In allerta le località costiere della parte settentrionale del Paese

In Vietnam è allarme per l'arrivo, previsto nelle prossime ore, della tempesta tropicale Talim, la prima di quest'anno, che colpirà le località costiere del Vietnam settentrionale e che si preannuncia come una delle più violente degli ultimi anni, con venti di quasi 90 km/h. (CALDO RECORD IN VIETNAM - IL TIFONE NORU)