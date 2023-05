Caldo record in Vietnam, registrati oltre 44 gradi

Il caldo record

C'era stato un caldo senza precedenti in diversi Paesi asiatici: India, Bangladesh e Thailandia sono interessate da un’imponente ondata di calore con punte di 45 gradi in assenza di vento e forte inquinamento. Nella capitale del Bangladesh, Dhaka, era stata la giornata più calda di oltre mezzo secolo con conseguenze come lo scioglimento dell'asfalto stradale su alcuni percorsi particolarmente esposti. L'ondata di calore non aveva risparmiato neanche la Thailandia, dove le temperature nei giorni scorsi aveva già superato i 45 gradi, con previsioni di superare i 50 nella regione di Bangkok. Anche in una dozzina di province della Cina c'erano stati picchi di calore sopra i 35 gradi.