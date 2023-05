Siccità in Spagna, ondata di caldo record: temperature fino a 38 gradi

Ambiente

La navigazione nel fiume sarà presto del tutto impossibile se nelle prossime settimane non arriveranno abbondanti precipitazioni. A preoccupare è anche la situazione sulle montagne dove la copertura nevosa risulta essere al di sotto della media stagionale decennale con i campi di neve che si sono ritirati del 75%

Continua l'allarme siccità per il Po, secondo l’Agenzia per il clima e l’ambiente di Bolzano, il livello del fiume è basso come l’estate scorsa ed è oltre il minimo storico