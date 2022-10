5/12 ©Ansa

Il National Disaster System del Nicaragua ha dichiarato domenica in un tweet che l'intero Paese era in "allerta rossa" dopo che le forti piogge avevano causato lo straripamento di più fiumi. Guillermo Gonzalez, direttore del sistema di catastrofi nicaraguense, ha detto in conferenza stampa che Julia non ha causato vittime nel Paese, ma che più di 13.000 famiglie sono state evacuate, più di 800 case sono state allagate e molti tetti sono stati danneggiati