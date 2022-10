Usa, 80 morti per uragano Ian in Florida: autorità sotto accusa

Salgono ad ottanta le vittime dell’uragano Ian. Settantasei finora i morti in Florida di cui quarantasei solo nella contea di Lee. Quattro i deceduti nella Carolina del Nord. “Il bilancio è destinato ad aumentare” fa sapere lo sceriffo della Contea di Lee Carmine Marceno. Continuano le operazioni di salvataggio. Lo Stato della Florida è sotto accusa per aver fatto partire in ritardo la macchina dei soccorsi e per aver avvisato troppo tardi i residenti circa i rischi che correvano.