Giubileo, la Carta del Pellegrino: come richiederla e a cosa serve

Con il Giubileo 2025 ormai alle porte, Roma si prepara ad accogliere milioni di pellegrini da tutto il mondo. Tra le novità di questo Anno Santo c’è la Carta del Pellegrino, uno strumento digitale che renderà l’organizzazione del pellegrinaggio più semplice ed efficiente, permettendo di accedere agli eventi giubilari e di usufruire di convenzioni e sconti per trasporti, alloggi, ristoro e musei. Ecco, nel dettaglio, come richiedere la Carta del Pellegrino e a cosa serve.

La Carta del Pellegrino: cos’è e come ottenerla



La Carta del Pellegrino è una carta digitale gratuita e necessaria per partecipare agli eventi ufficiali del Giubileo 2025. Come riportato sul sito ufficiale del Giubileo,

ogni pellegrino può ottenerla iscrivendosi sul portale online iubilaeum2025.va, dall’app ufficiale “Iubilaeum25” oppure recandosi di persona presso l’Info Point di via della Conciliazione, 7, a Roma. La Carta consente di prenotare il pellegrinaggio alle Porte Sante e di aderire alle celebrazioni giubilari. "Tale strumento di registrazione permette un’organizzazione ordinata dell’accesso, sia alla Porta Santa di San Pietro, sia agli eventi principali per i quali si prevede un numeroso afflusso di pellegrini. Il portale consente l’iscrizione come singoli o come gruppi, permette di segnalare eventuali disabilità, di modificare o cancellare le prenotazioni, gestendo l’orario, il giorno e il mese del pellegrinaggio", si legge sul sito ufficiale dell'Anno Santo.



Vantaggi e funzionalità della Carta



Oltre ad agevolare l’accesso agli eventi giubilari, la Carta offre servizi specifici che permettono al pellegrino di beneficiare di convenzioni e sconti per trasporti, alloggi, ristoro e musei. Ogni Carta ha un Qr code personale, generato al momento dell’iscrizione, che serve per autenticarsi al momento di accesso nei luoghi degli eventi e per accedere agli sconti. Inoltre, è possibile acquistare presso l’Info Point la tessera fisica della Carta del Pellegrino, così da averla sempre con sé.



