La prima apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro avvenne, secondo le fonti accertate, per mano di Papa Alessandro VI nel 1500. Sono quattro le basiliche papali a Roma che hanno una Porta Santa. Oltre a San Pietro in Vaticano, la Porta Santa si trova in San Giovanni in Laterano, San Paolo fuori le mura e Santa Maria Maggiore. Il rito di apertura delle altre porte avviene successivamente a quello della Basilica di San Pietro. Ad aprire la Porta Santa è il Papa stesso. Fu Giovanni Paolo II a semplificare e rendere più sicuro questo rito, facendo "smurare" in anticipo i battenti. In precedenza infatti i pontefici davano solo un colpo di martelletto alla Porta Santa, parzialmente murata, ed erano poi gli operai a demolire la parte sigillata.